Deutsche Bank contrata gestores do Novo Banco em Espanha apesar de ser assessor na venda do banco

O Deutsche Bank, que foi o assessor financeiro escolhido pelo Lone Star para vender a unidade do Novo Banco em Espanha, está também a aproveitar o processo para fazer contratações de gestores de topo nesta instituição.

Segundo o jornal espanhol "El Confidencial", a filial espanhola do banco alemão contratou três "pesos pesados" do Novo Banco Espanha: Garikoitz Olabera, Fernando Coscollar e Eva María Quintero.

A ideia passa por levar do Novo Banco Espanha parte da equipa de gestão de fortunas e reforçar assim essa sua unidade que antes da crise geria ativos no valor de mais de 2 mil milhões de euros em Espanha.

Segundo o El Confidencial, o banco alemão ainda analisou se estas contratações poderiam representar um conflito de interesses, mas concluiu que tal não se verificava devido à separação das atividades ("chinese walls") do banco alemão.

É que a unidade que contratou os gestores de topo (de gestão de ativos) não é a mesma que está a assessorar o fundo norte-americano na venda do Novo Banco Espanha (fusões e aquisições).

O El Confidencial dá ainda conta que o Deutsche Bank iniciou o processo de recrutamento dos três gestores antes de ter sido contratado para assessorar a venda do Novo Banco Espanha.

O jornal espanhol tinha noticiado no final de maio que os norte-americanos do Lone Star decidiram pôr à venda a operação do Novo Banco em Espanha, sendo que a procura de um comprador deveria arrancar no curto prazo.