Lone Star põe à venda negócio do Novo Banco em Espanha

As mesmas fontes adiantaram ao jornal ainda que instituição financeira também já entrou em contacto com bancos de investimento para prestarem assessoria nesta operação, num processo de procura por um comprador que deverá arrancar no curto prazo.O El Confidencial refere ainda que não é claro se a venda será em bloco ou de alguns negócios. Esta decisão é tomada depois da injeção de 1.035 milhões de euros (850 milhões por empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução) no Novo Banco, e que criou alguma polémica no Parlamento. Na terça-feira, foi aprovado um requerimento do Bloco de Esquerda para que seja pedido ao fundo acesso ao contrato de venda da instituição ao Lone Star.



Outra questão que tem estado em cima da mesa são os bónus atribuídos à comissão executiva do Novo Banco. Um tema que vai levar António Ramalho, presidente do banco, mas também Carlos Costa, governador do Banco de Portugal, novamente ao Parlamento.