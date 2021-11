Dono do Liverpool quis comprar dívida do Sporting à banca

Leia Também Novo Banco e BCP colocam à venda 128 milhões de dívida do Sporting

A RedBird Capital Partners, um dos acionistas do fundo Fenway Sports, que detém o clube inglês Liverpool, foi uma das interessadas em comprar a dívida do Sporting à banca. A informação é avançada esta terça-feira pelo jornal Eco De acordo com a publicação, a RedBird apresentou uma proposta, na ordem dos 100 milhões de euros, para a compra da dívida, que ascende a 240 milhões de euros, e é detida pelo Novobanco e pelo BCP. Deste valor, 128 milhões de euros correspondem a valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis em capital (VMOC).No entanto, os investidores já se terão afastado da corrida, avança o mesmo jornal, sendo o próprio Sporting, neste momento, o principal candidato à compra da sua própria dívida. Esta operação deverá ter o apoio do fundo Apollo.Além da RedBird e do Sporting, houve outros interessados na compra da dívida do clube de Alvalade, como o Bank of America e o fundo Carlyle.