Pedro Duarte Neves, ex-vice-governador do Banco de Portugal, não consegue explicar o aumento em vários milhões da exposição do Novo Banco a grandes créditos, em 2014. Isto entre as avaliações realizadas pela PwC e, seis meses depois, pela EY.



A questão foi levantada esta sexta-feira, na comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco por Mariana Mortágua. A deputada do Bloco de Esquerda começou por dizer que "temos o relatório da PwC que analisou as grandes exposições de crédito do BES e do Novo Banco a 3 de agosto de 2014. E temos um relatório da EY que analisou essas mesmas exposições a 31 de dezembro de 2014".



BdP teve uma atuação "energética" e "intrusiva" no BES, diz diretor de supervisão Leia Também



Questionado o que justifica esta diferença, Pedro Duarte Neves respondeu: "não sei".



"Não consigo responder porque houve esse salto", disse ainda, notando que "o exercício da PwC é completamente independente, foi desenvolvido pelos auditores, levou a um balanço aprovado pelo conselho de administração do Novo Banco e basicamente levou a uma confirmação das necessidades de capital calculada no dia 3 de agosto".



Diretor de supervisão do BdP rejeita conflito de interesses por passagem na PwC Leia Também



O responsável foi o terceiro a ser ouvido no âmbito da comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco. Antes de Duarte Neves, foi a vez de Luís Costa Ferreira, diretor do departamento de supervisão Banco de Portugal ir ao Parlamento.