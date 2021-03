BdP teve uma atuação "enérgica" e "intrusiva" no BES, diz diretor de supervisão

"enérgica e assertiva" e até "intrusiva". O responsável contraria, assim, a posição de João Costa Pinto que afirmou que o regulador devia ter agido mais cedo e de forma mais enérgica no banco que desapareceu em 2014.



Luis Costa Ferreira, diretor do departamento de supervisão do Banco de Portugal, garante que a atuação do regulador no BES foi, que teveentre julho de 2013 e outubro de 2014, afirma que a queda do BES se deveu "exclusivamente aos atos dolosos e de gestão ruinosa" da gestão liderada por Ricardo Salgado.Para comprovar isto, Luis Costa Ferreira relembra os processos de contraordenação impostos pelo Banco de Portugal e que já foram, entretanto, validados pela Justiça. Tanto Ricardo Salgado como Amílcar Morais Pires foram apontados como responsáveis pela prestação de falsas informações e violação de regras de gestão de conflitos de interesses.Costa Ferreira disse ainda que foi graças a um exercício realizado pelo BdP - o chamado ETTRIC - que se percebeu qual era a situação da ESI.O diretor do departamento de supervisão do Banco de Portugal é o segundo a ser ouvido na comissão de inquérito ao Novo Banco. João Costa Pinto, ex-vice-governador do regulador, foi o primeiro.O também ex-presidente do conselho de auditoria do Banco de Portugal afirmou, na quarta-feira,