ESI exige 73 milhões a Sócrates, Salgado e mais acusados na Operação Marquês

Na Operação Marquês estão em causa quase 200 crimes, incluindo a corrupção. O processo tem 28 arguidos (19 pessoas e nove empresas) que são defendidos por 39 advogados e dos quais 19 pediram a abertura de instrução [fase facultativa].









A 6 de outubro deu entrada no tribunal cível de Lisboa uma ação contra oito acusados no processo Operação Marquês que tem como figura central o ex-primeiro-ministro, José Sócrates.De acordo com o registo no Portal da Justiça, a ação tem um valor de 72.696.907 euros (quase 73 milhões de euros). A ESI e outas empresas que funcionavam como já apelidados de saco azul do GES - Pinsong e Enterprises Management Services - reclama essa verba a Ricardo Salgado, José Sócrates, Carlos Santos Silva, Joaquim Barroca, José Pinto de Sousa, Helder Bataglia, Zeinal Bava e Henrique Granadeiro.Todos estes nomes foram acusados, de vários crimes, pelo Ministério Público no âmbito da Operação Marquês, que, na fase intrutória, aguarda decisão do juiz Ivo Rosa sobre se segue para julgamento. Segundo o Expresso , a ação inspira-se mesmo na acusação do Ministério Público, que descreve uma série de pagamentos considerados, em sede de acusação, indevidos aos oito acusados. E por isso a massa falida da ESI quer ser ressarcida desses valores, para poder pagar aos seus credores, no âmbito do processo de insolvência que corre termos.