Espanha procura banco para vender 17% do capital do CaixaBank

O Estado espanhol já está à procura de um banco de investimento para vender a participação de 17,3% que detém no capital social do CaixaBank, avança o jornal Cinco Dias.





O Fundo Espanhol de Reestruturação Bancária (FROB, na sigla castelhana), a entidade pública que representa o Estado na estrutura acionista do banco, está a ser assessorado pela Arcano para estudar a estratégia de desinvestimento da instituição financeira castelhana. O contrato do FROB com o banco chega ao fim ao final do ano.



Em 2020 o dono do BPI chegou a acordo para uma fusão com o Bankia, criando o maior banco do país vizinho.





Nesse momento 61,8% do capital do Bankia, que era controlado pelo FROB estava avaliado em 1.900 milhões de euros - uma avaliação condicionada pelo contexto da pandemia- encurtou-se para os atuais 17,3%.





Na altura já era sabido que o Estado espanhol se iria desfazer aos poucos da sua participação.





Atualmente, 17,32% do capital do CaixaBank detido pelo FROB vale 4.900 milhões de euros, face à última cotação de fecho das ações, as quais mais que duplicaram (158%) desde a fusão bancária.





Durante a sessão desta terça-feira, as ações do gigante bancário espanhol somam 0,16% para 3,832 euros. Desde o início do ano, os títulos valorizaram 4,36%.