CaixaBank/BPI corta recomendação da Corticeira Amorim. Ações em mínimos de março

As ações da empresa liderada por António Rios de Amorim seguem a negociar em mínimos de 21 de março. No entanto, desde o início do ano valorizaram 12,16%.

CaixaBank/BPI corta recomendação da Corticeira Amorim. Ações em mínimos de março









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: CaixaBank/BPI corta recomendação da Corticeira Amorim. Ações em mínimos de março O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar