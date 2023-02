Estado indemnizou ex-diretor do BPN em 400 mil euros

A Parvalorem, entidade pública que herdou os ativos tóxicos e os trabalhadores do BPN, pagou indemnizações de 200 mil a 400 mil euros a dez antigos altos quadros do banco, noticia, esta segunda-feira, o Correio da Manhã.



As indemnizações foram pagas pelo fim do contrato de trabalho por mútuo acordo, no âmbito de um programa de rescisões, aplicado em 2021, que teve o aval do Ministério das Finanças. Ao jornal, a empresa pública justifica o pagamento com a necessidade de cortar despesas.





A verba mais elevada, na ordem dos 400 mil euros, foi paga a um ex-administrador do BPN que tinha o estatuto de diretor na Parvalorem.