Estado paga indemnizações do EuroBic a lesados do BPN

O Estado vai reembolsar o EuroBic para compensar o banco por todas as indemnizações que tem sido condenado pelos tribunais a pagar a ex-clientes do Banco Português de Negócios, escreve esta quinta-feira o Jornal de Notícias. Tratam-se de ex-clientes que, há mais de 15 anos, investiram ao engano em obrigações emitidas pela Sociedade Lusa de Negócios, à data proprietária do BPN.



Segundo o Ministério das Finanças, este reembolso foi acordado no âmbito da reprivatização do BPN, nacionalizado em 2008 e alienado três anos mais tarde ao BIC, atual EuroBic.



O valor total a pagar ao banco luso-angolano não está quantificado, mas, de acordo com o Jornal de Notícias, só no último trimestre de 2022, o Supremo Tribunal de Justiça condenou a instituição bancária a pagar indemnizações aos lesados do BPN em pelo menos 2,7 milhões de euros.