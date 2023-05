Estado italiano disponível para vender as suas ações no Monte dei Paschi em bolsa

O Estado italiano está disponível para reduzir a sua participação de 64% no capital do banco Monte dei Paschi di Siena, através da venda de ações em bolsa, de acordo com três fontes conhecedoras do assunto, citadas pela Reuters. O banco, fundado em 1472, é o banco mais antigo do mundo ainda em atividade.





A agência de informação salienta, no entanto, que tal só acontecerá se for financeiramente vantajoso para o Tesouro do país e desde que o novo investidor administre a instituição de forma alinhada com "o interesse nacional".





Paralelamente, duas fontes revelaram que o Tesouro está a organizar algumas reuniões com bancos, os quais poderão organizar uma nova colocação de ações no mercado, no entanto tal não deve prejudicar o plano de procurar parceiros estratégicos, de acordo com uma destas fontes.





Os compromissos assumidos com a União Europeia no momento do resgate do banco, em 2017, obrigam Roma a vender o banco a um outro acionista com presença significativa no capital.





Até ao momento, o Tesouro não tomou qualquer decisão. Contactado pela Reuters, o Monte dei Paschi di Siena não quis comentar.





Depois de resgatar o banco por 5,4 mil milhões de euros há seis anos, o Estado italiano injetou mais 1,6 mil milhões de euros no final do ano passado, o equivalente a 64% do montante arrecadado com o aumento de capital promovido pela instituição financeira que tinha em vista angariar 2,5 mil milhões de euros.





Em 2021, o Estado italiano falhou a venda de parte do banco Monte dei Paschi ao UniCredit.