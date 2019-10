Estado já gastou 700 mil euros em apoio jurídico com o BPN

Os processos arbitrais que opõem o Estado português e o EuroBic no caso do BPN já estão na reta final. Mas, até estarem terminados, a fatura com apoio jurídico continua a aumentar. Só este ano a conta já chega quase aos 300 mil euros para as Finanças.