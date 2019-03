Estado só "lucrou" com ajudas ao BCP e BPI

As ajudas públicas à banca atingiram, no período entre 2008 e 2017, 23,7 mil milhões de euros, mas o Estado conseguiu com elas 7 mil milhões, nomeadamente em juros. O que significa que nesse período, segundo o parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2017 do Tribunal de Contas, a fatura final foi de 16,7 mil milhões de euros.