David Martins / Record

Dulce Mota, que desempenhava as funções de CEO no ActivoBank, foi nomeada vice-presidente executiva da Caixa Económica Montepio Geral (CEMG), indicou esta sexta-feira a instituição presidida por Carlos Tavares em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).A CEMG detalha que Dulce Mota iniciou funções no passado dia 9 de janeiro.No comunicado, é também indicado que Carlos Ferreira Alves assumiu o cargo de administrador não executivo, integrando também a comissão de auditoria da instituição, a 15 de janeiro.Desta forma, o conselho de administração da CEMG é agora composto por oito vogais não executivos, seis vogais com funções executivas, a que se somam a vice-presidente executiva e Carlos Tavares que, por enquanto, acumula os lugares de CEO e "chairman".