Tomás Correia e Carlos Tavares querem João Ermida como "chairman" do Montepio

Inês Gomes Lourenço

O presidente da Associação Mutualista e o presidente do Montepio apoiam o nome de João Ermida para ocupar o lugar de "chairman" do banco. Os responsáveis desmentem assim notícias de que esta escolha tem causado tensão e explicam que Ermida ainda não tomou posse porque continua à espera da "luz verde" dos supervisores.



"A Associação Mutualista, através do seu presidente, desenvolveu iniciativas, em articulação com o presidente do banco, para encontrar e propor um nome para aquela função com respeito pelo prazo referido", começam por esclarecer as duas entidades num comunicado enviado às redações.

Foi desta reflexão que surgiu o nome de João Ermida (na foto à esquerda), que trabalhou com Carlos Tavares no Santander e foi ainda administrador do Banco Privado Português.

"O presidente do MGAM [Montepio Geral Associação Mutualista] endereçou convite a João Ermida e, atendendo ao período eleitoral na instituição, foi adotado o procedimento de pedido de autorização prévia à respetiva nomeação. Tal pedido foi, como dispõe a regulamentação, devidamente instruído pelo banco – incluindo o parecer favorável da comissão de auditoria – e submetido formalmente ao Banco de Portugal com o conhecimento do MGAM", referem.

Esta proposta acabou por ser submetida no final do ano passado, a 27 de dezembro, e decorre agora o "processo de avaliação prévia da pessoa proposta para a função de 'chairman' do Banco Montepio", refere a Mutualista. As entidades aguardam agora pela aprovação do Banco de Portugal.

Tomás Correia e Carlos Tavares desmentem assim a notícia avançada esta quinta-feira, 3 de janeiro, pelo Diário de Notícias. O jornal refere que a escolha de João Ermida tem causado tensão dentro da Mutualista. Isto por ter sido sócio de António Godinho, que concorreu contra Tomás Correia nas duas últimas eleições da Associação.



"Como é lógico, nenhuma opinião do supervisor foi ou será emitida antes do final deste processo", afirmam os dois responsáveis. O jornal escreve que o nome de João Ermida vai ser chumbado pelo supervisor.



Tomás Correia toma esta quinta-feira posse como presidente da Associação Mutualista Montepio Geral, cargo que já ocupa há dez anos. A lista C, liderada por António Godinho, ficou em segundo lugar, com 36,3% dos votos, e a lista B, encabeçada por Ribeiro Mendes, que era administrador da Mutualista, em terceiro, com 20,5% dos votos.