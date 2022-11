Ex-governador: "Não foi fácil nem agradável conduzir um diálogo institucional [com Centeno]

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O antigo governador do Banco de Portugal Carlos Costa reconhece nas conversas com o jornalista Luís Rosa que o episódio da escolha do diretor do Departamento de Estudos Económicos, em que Mário Centeno foi preterido, acabou por marcar fatalmente a relação entre ambos.



"Não foi fácil nem agradável conduzir, durante mais de quatro anos, um diálogo institucional [com o ministro das Finanças] num enquadramento desta ...