Ex-seguradora do Novo Banco passa de prejuízos a lucros de 35,7 milhões de euros

A GamaLife, antiga GNB Vida, obteve lucros de 35,7 milhões de euros entre janeiro e junho, o que compara com o prejuízo de 50,3 milhões registado no mesmo período do ano passado."É um prazer anunciar que a GamaLife tem hoje uma posição financeira e comercial muito reforçada. A nossa parceria com o Novo Banco está a funcionar muito bem e os nossos colaboradores estão a fazer um tremendo esforço para apoiar os nossos clientes nestes tempos incertos, reforçando assim a nossa operação e fazendo da GamaLife uma empresa ágil e autónoma", afirma Matteo Castelvetri, CEO da GamaLife, citado no comunicado divulgado esta quinta-feira pela seguradora.

Para este resultado verificaram-se, diz, "alguns fatores irrepetíveis. Em particular, o movimento registado nas provisões para compromissos de taxa (Liability Adequacy Test), que atingiram um valor positivo de 20 milhões entre janeiro e junho deste ano, o que compara com um valor negativo de 37 milhões de euros no primeiro semestre de 2020".De acordo com a empresa, a produção acumulada atingiu os 269 milhões de euros no primeiro semestre de 2021, o que representa uma subida de 88% face ao período homólogo.Um crescimento que, segundo a seguradora, é explicado pela evolução da comercialização de produtos ligados a fundos de investimento.Nos seguros ligados a fundos de investimento, a GamaLife afirma ter triplicado a quota de mercado, passando de 3,8% para 11,4%.A seguradora GNB Vida (agora designada GamaLife) foi vendida em outubro de 2019 pelo Novo Banco a fundos geridos pela Apax Partners.