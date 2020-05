Executivo com 30 anos de casa substitui Forero. Ulrich deverá ficar no BPI

Pablo Forero vai reformar-se no final do atual mandato à frente do BPI e vai dar lugar a João Pedro Oliveira e Costa, administrador executivo do banco que já está há três décadas na instituição. Agora, assume a liderança do BPI com uma nova crise à porta, para a qual garante estar preparado.