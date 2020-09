FdR usará auditoria da Deloitte na "reflexão permanente sobre a execução do acordo"

O Fundo de Resolução, que detém 25% do Novo Banco, já recebeu a auditoria da Deloitte. A entidade liderada por Máximo dos Santos diz ir usar as conclusões do relatório "na sua reflexão permanente sobre a execução do acordo".



"No que respeita ao exercício dos poderes do Fundo de Resolução no âmbito do Acordo de Capitalização Contingente, os resultados da auditoria traduzem a adequação dos princípios e critérios adotados. Ainda assim, o Fundo de Resolução não deixará de integrar os resultados da auditoria na sua reflexão permanente sobre a execução do Acordo, tendo em vista extrair as conclusões que se mostrem pertinentes", refere o fundo num comunicado divulgado esta quinta-feira.





"relatório evidencia o ponto de partida adverso dos indicadores de sinistralidade de crédito do Novo Banco em comparação com os do sistema bancário nacional e ainda mais com os dos bancos europeus".



Foi na segunda-feira que a Deloitte entregou ao Governo a auditoria aos atos de gestão do BES e do Novo Banco, num período que abrange 2000 a 2018. De acordo com o Ministério das Finanças, a consultora concluiu que as perdas registadas pelo banco liderado por António Ramalho tiveram origem na atividade da instituição que foi alvo de uma medida de resolução no verão de 2014.

Segundo o Fundo de Resolução, "a informação apresentada pela entidade independente que realizou a auditoria especial evidencia, designadamente, que o Novo Banco tem vindo a operar num quadro fortemente marcado pelo vasto legado de ativos não produtivos, gerado ainda na esfera do Banco Espírito Santo, S.A., com o consequente registo de imparidades e provisões, mas que tem também robustecido os seus procedimentos internos".Também o Banco de Portugal afirmou, num outro comunicado, que o