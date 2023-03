Fechar acordo para injeções “seria oportuno”, diz CEO do Novo Banco

O Novo Banco fechou 2022 com lucros de 561 milhões de euros. O CEO do banco quer entrar numa nova fase e acredita que “fechar o acordo de capital contingente seria positivo”, permitindo “acabar com o ruído” em torno da instituição financeira.

Fechar acordo para injeções “seria oportuno”, diz CEO do Novo Banco









