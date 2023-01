Fed investiga unidade de consumo do Goldman

A Reserva Federal norte-americana está a investigar a unidade de consumo do Goldman Sachs para determinar se o banco de investimento tinha as devidas salvaguardas em funcionamento enquanto acelerou a concessão de crédito ao consumo, avançaram a Bloomberg e o The Wall Street Journal, citando fontes próximas do processo.

A autoridade reguladora da banca receia que o Goldman não tenha monitorizado nem controlado adequadamente os sistemas afetos ao departamento de consumo do banco.

A Fed quer perceber se o Goldman exerceu uma supervisão apropriada e se teve problemas em matéria de gestão ou governance, afirmaram ao WSJ algumas fontes conhecedoras do assunto.

O banco central dos EUA está também a analisar o que aconteceu nos casos de prejuízo para os clientes, inculuindo se essas questões foram identificadas internamente – e, no caso de terem sido, quer perceber se foram adequadamente resolvidas.

Esta investigação constitui mais um revés para a castigada unidade bancária para as massas do Goldman, que foi lançada com grande fanfarra em 2016, sob o nome Marcus, e direcionada para contas poupança com juros elevados e crédito pessoal.

A Fed já tinha estado a analisar o Marcus, segundo o que foi avançado em setembro pela Bloomberg.

As ações do banco ressentiram-se com as notícias sobre esta investigação e seguem a ceder 2,04% para 343,58 dólares.

Na semana passada, o Goldman reportou os lucros do quarto trimestre, que ficaram muito aquém do previsto, tendo anunciado também uma queda das receitas e um aumento das despesas.