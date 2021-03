Fernando Anastácio será o deputado relator no inquérito ao Novo Banco

na nova comissão de

Leia Também Relatório Costa Pinto traz novos dados sobre caso BES

"É verdade que recebemos muitos documentos, mas é documentação útil? Vai aos pontos essenciais?", começou por dizer a deputada do Bloco de Esquerda, afirmando que o Governo não enviou documentação. Já o Banco de Portugal só mandou alguma correspondência.



(Notícia atualizada.)

O deputado socialista Fernando Anastácio será o deputado relator na comissão parlamentar ao Novo Banco. O nome foi proposto pelo PS e aprovado pelos restantes partidos presentes nesta iniciativa cujas audições arrancam esta quarta-feira.De acordo com João Paulo Correia, coordenador do PSinquérito ao Novo Banco, Fernando Anastácio "reúne qualidades que pressupõe que farão um trabalho coma absoluto rigor e empenho", sendo um deputado com "experiência parlamentar" e uma "postura moderada".Já o deputado relator, agora nomeado, diz "reconhecer que será uma tarefa difícil", mas o "empenho será todo". E garante que o relatório produzido "será norteado por rigor" e tentará que seja "necessariamente o mais consensual possível".As audições da comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco arrancam esta quarta-feira, 10 de março, com João Costa Pinto, ex-vice-governador do Banco de Portugal.Esta iniciativa irá durar, pelo menos, quatro meses. A comissão parlamentar de inquérito poderá, contudo, ainda será prolongada.Ainda antes do arranque da primeira audição, Mariana Mortágua alertou que estão documentos em falta.