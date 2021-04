Fim das moratórias atirará empresas para a mão de fundos

Depois de uma forte quebra no arranque do ano passado, a atividade de fusões e aquisições poderá atingir valores recorde em 2021. Com o fim das moratórias bancárias, os fundos de investimento vão partir à caça de empresas em dificuldades.

