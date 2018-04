Finanças disponíveis para ajudar Montepio

O ministro das Finanças, Mário Centeno, em entrevista ao Negócios, admite que o Estado venha a apoiar a Associação Mutualista Montepio em caso de necessidade."O último garante da estabilidade financeira é o Governo", afirma. E Centeno acrescenta: "temos de nos preparar para tomar as medidas de política económica que garantam que a recuperação do país permita um recuperação sustentada de todas as instituições empresariais, de solidariedade, que sofreram ao longo dos últimos anos com a crise".