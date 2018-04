Centeno: “Se formos chamados a ajudar o Montepio temos de estar disponíveis”

A sua opinião

Este é o seu espaço para poder comentar o nosso artigo. A sua opinião conta e nós contamos com ela.

mais votado Anónimo Há 1 hora Entretanto no esquecido e pobrezinho Reino Unido... "HM Revenue & Customs (HMRC) and the Department for Work and Pensions (DWP) would be hardest hit, with 2,451 and 2,231 staff potentially made redundant, respectively, out of a Whitehall-wide total of 6,865 forecast losses. The Department for Transport (DfT) would lose 1,126 employees." www.computerweekly.com/news/450423926/Nearly-7000-civil-service-jobs-at-risk-in-government-as-a-platform-strategy

comentários mais recentes

Anónimo Há 57 minutos Em organizações públicas e privadas do mundo mais desenvolvido, no âmbito da gestão das organizações faz-se gestão de recursos humanos (GRH). Sem GRH, nem criação de valor ocorre nem elevação dos rendimentos de colaboradores não excedentários se dá, uma vez que os excedentários, por definição, limitam-se a extrair valor. Economias com GRH enriquecem e desenvolvem-se de forma sustentável. Ser excedentário não significa por si só que se seja criminoso ou mesmo incompetente. Ser excedentário é como estar na condição de desempregado mas a ser suportado por uma organização que emprega o desempregado. O desempregado e o excedentário são apenas uma oferta sem procura, e isso não é crime, crime é não fazer GRH. O desempregado, sem procura no mercado laboral onde oferece trabalho. O excedentário, sem procura numa dada organização empregadora que tem que o suportar prejudicando a persecução da sua missão, visão e propósito. Ambos são um problema do Estado de Bem-Estar Social e não do empregador.

Anónimo Há 1 hora "The Nordic region’s biggest bank has yet to reveal to its staff who exactly will be affected by the cuts. Nordea has just said it intends to get rid of 4,000 full-time employees and 2,000 consultants." Escandinávia, esse lugar "socialista" defensor do sindicalismo marxista, da ditadura do proletariado, e do trabalho excedentário para a vida a qualquer custo: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-01/nordea-bank-s-6-000-job-cuts-are-just-the-beginning-union-says

Anónimo Há 1 hora "We have to find new ways of employing people and maybe people need to find new ways of spending their time... The truthful answer is we won’t need as many people." - John Cryan www.businessinsider.com/deutsche-bank-ceo-cryan-robots-and-banking-jobs-2017-9

Anónimo Há 1 hora "We will gradually enter a time where having a lifetime employment based on tasks that are not justified will be less and less sustainable - we're actually already there." - Emmanuel Macron www.msn.com/en-gb/video/other/french-civil-servants-no-more-jobs-for-life/vi-AAeGlDD