Fitch revê em alta o "outlook" do banco polaco do BCP para "positivo"

A Fitch reviu em alta o "outlook" do Bank Millennium de "estável" para "positivo", de acordo com a nota a que o Negócios teve acesso. Já o "rating" para a dívida a longo prazo, denominada tanto em zlótis como em moeda estrangeira, manteve-se inalterado em "BB", dois níveis abaixo de lixo.





A agência norte-americana de notação financeira defende esta subida do "outlook", tendo por base a "expectativa de uma melhoria do perfil de risco do banco a médio prazo" através "da redução gradual dos riscos relacionados com a carteira de empréstimos à habitação em moeda estrangeira".





Esta revisão em alta reflete ainda a crença por parte da Fitch de que a melhoria da rentabilidade do banco detido em 50,1% pelo BCP vai conseguir "absorver os custos legais", relativos aos processos judiciais em que o banco polaco está envolvido.





Recorde-se que a banca polaca terá de constituir mais 42 mil milhões de zlótis, o equivalente a 9,42 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual, em provisões até 2025 para fazer frente aos processos judiciais relativos aos empréstimos indexados em francos suíços, de acordo com as contas da associação que reúne as instituições financeiras do país (na sigla polaca ZBP).





A Fitch aponta ainda para uma "potencial intervenção do governo [polaco]", o que deverá conduzir "a uma recuperação da capitalização do banco".





Paralelamente, na mesma nota, a Fitch reviu em alta o "rating" que classifica a capacidade de os acionistas apoiarem o banco (na sigla anglo-saxónica SSR) de "b" para "b+".





Esta decisão sucede a uma subida do "rating" do BCP, o qual deverá, na ótica da agência de notação financeira, ter uma maior capacidade de apoiar o Bank Millennium.