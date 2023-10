Banco polaco do BCP volta a constituir provisões. São mais 145 milhões

Adicionalmente, pode ler-se no documento, "71 milhões de zlótis [o equivalente a 15,35 milhões de euros] em provisões devem ser constituídos contra riscos legais derivados da carteira de crédito originada pelo antigo Euro Bank", entretanto adquirido, em 2019, pelo Bank Millenium.

O Bank Millenium - entidade polaca detida em 50,1% pelo BCP - anunciou que constituiu mais 673 milhões de zlótis polacos nos resultados preliminares do terceiro trimestre, após a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) relativamente às hipotecas em francos suíços. A informação foi comunicada pelo banco ao regulador do mercado da Polónia.Este valor, que equivale a 145,53 milhões de euros, leva a que o total acumulado em provisões este ano ascenda a 2.174 milhões de zlótis, ou seja, 470 milhões de euros.Mesmo com as provisões, o Bank Millennium espera conseguir, no terceiro trimestre do ano, resultados líquidos positivos. Depois de vários trimestres com resultados negativos, o banco polaco registou lucros de 249 milhões de zlótis (54 milhões de euros) no último trimestre do ano passado. Tendo mantido a tendência nos dois primeiros trimestres deste ano.Apesar dos resultados positivos mais recentes, os processos relacionados com produtos em moeda estrangeira ainda pesaram 808 milhões de zlótis (175 milhões de euros) nas contas do banco entre abril e junho.Em causa está um problema relacionado com empréstimos em francos suíços concedidos pelo Bank Millennium em 2008.A valorização da moeda helvética no mercado cambial provocou dificuldades aos titulares desses créditos e, em 2019, o Tribunal de Justiça Europeu determinou que os clientes tinham o direito de pedir a conversão dos empréstimos para a moeda local.Em resultado, a instituição polaca detida pelo banco português - tal como vários outros bancos no país - tem vindo a constituir provisões de centenas de milhões de euros que têm, por sua vez, levado a menores lucros. Esses resultados têm tido também reflexo nas contas do BCP.