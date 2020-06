Fundo de Resolução agrava "buraco" para 7 mil milhões em 2019

prejuízos de 106 milhões registados no ano anterior.

"No que se refere à situação patrimonial do Fundo de Resolução, a 31 de dezembro de 2019 os recursos próprios do Fundo apresentavam um saldo negativo de 7.020,6 milhões de euros, o que representa um agravamento do saldo negativo em 906,6 milhões de euros face ao nível de recursos próprios observado no ano anterior", de acordo com o relatório e contas para 2019 do fundo, divulgado esta segunda-feira.





O Fundo de Resolução registou prejuízos de 119 milhões de euros no total do ano passado, face aos prejuízos de 106 milhões registados no ano anterior.

De acordo com o fundo, a contribuir para o agravamento do saldo negativo dos recursos próprios estiveram "as contribuições recebidas pelo Fundo de Resolução, provenientes, direta ou indiretamente, do setor bancário, cujo valor global ascendeu a 253,8 milhões de euros".



Em causa estão também "os efeitos financeiros ainda decorrentes da aplicação de medidas de resolução, cujo valor global líquido ascendeu a -1040,9 milhões de euros" e "os encargos relacionados com o financiamento do Fundo de Resolução, cujo valor global ascendeu a 119,4 milhões de euros e se encontra refletido no resultado líquido do exercício", nota a entidade.

"Com efeito, à data de aprovação do presente relatório perspetiva-se que o Fundo de Resolução vá ser chamado a desembolsar cerca de 1.037 milhões de euros, nos termos do mecanismo de capitalização contingente, com referência às contas do Novo Banco relativas ao exercício de 2019", refere a entidade liderada por Máximo dos Santos.



Neste sentido, continua, o "resultado líquido do exercício reflete, no essencial, o reconhecimento dos juros relativos aos empréstimos obtidos para o financiamento da medida de resolução aplicada ao BES e das medidas de resolução aplicadas ao BANIF (116,6 milhões de euros, dos quais 102,6 milhões de euros pagos ou a pagar ao Estado) e o pagamento de comissões ao Estado, no montante total de 2,7 milhões de euros".



Assim, "do resultado líquido negativo de 119,4 milhões de euros, cerca de 105,3 milhões de euros correspondem a valores entregues ou a entregar ao Estado".