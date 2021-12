Fundo de Resolução espera que não seja preciso injectar mais dinheiro no Novo Banco

Embora só se possam determinar as chamadas de capital após fechadas as contas do exercício, o presidente do Fundo de Resolução (FdR) sinaliza que a expectativa é a de que "não venham a ser necessárias mais", ou seja, que não seja preciso injetar mais dinheiro no Novo Banco.





Em entrevista ao Expresso, Luís Máximo dos Santos defendeu ainda que o FdR não deve impedir o Estado de entrar no Novo Banco, reduzindo gradualmente o seu peso no capital do banco. Isto porque diminuir a participação do fundo a 8%, num inervalo de alguns anos, seria "perturbador até na ótica do sistema financeiro".





Ao semanário, o também vice-governador do Banco de Portugal destacou ainda a pertinência do Código da Atividade Bancária (CAB) "seja qual o for o Governo", por ser um instrumento "mesmo necessário" atendendo à "manta de retalhos" da legislação do sistema de financeiro que não conhece uma "reforma profunda desde 1992".