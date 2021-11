Novo Banco fecha venda do negócio em Espanha ao Abanca

Leia Também Novo Banco vende sucursal em Espanha ao Abanca

as operações de retalho, banca privada e PME em Espanha, incluindo 10 balcões e respetivos colaboradores, conforme afirmou o Novo Banco em abril deste ano, quando anunciou o acordo com o Abanca, não revelando o valor da operação.



"Com esta operação, o Abanca supera os 107.000 milhões de euros de volume de negócio e reforça o seu posicionamento em dois âmbitos de atividade prioritários: o negócio de banca pessoal e privada e o negócio de empresas", refere o banco num comunicado divulgado esta terça-feira.



Segundo o Abanca, "a operação ficará concluída com a realização do processo de integração tecnológica que previsivelmente terá lugar no último trimestre de 2022".



(Notícia atualizada com mais informação.)

