Fundo que juntou BES, Montepio e José Guilherme declarado insolvente

O tribunal da comarca de Lisboa decretou a insolvência do fundo imobiliário Invesfundo II, um veículo que tinha sido criado em 2005 para desenvolver projetos imobiliários na Amadora. A insolvência foi pedida pelo Novobanco no final do ano passado, avança o Eco No final de 2020, o fundo acumulava dívidas de 85 milhões de euros. O Invesfundo II ficou conhecido por ser o veículo que juntou o Novobanco, o banco Montepio e o construtor José Guilherme, investigado por ter "oferecido" milhões a Ricardo Salgado, ex-líder do BES, e pelo pagamento de "luvas" a Tomás Correia, antigo presidente do Montepio.Segundo a publicação, o fundo detinha, no final de 2020, créditos bancários de 66 milhões de euros junto do Novobanco e Montepio, após terem sido perdoados perto de 20 milhões de euros num plano de recuperação (PER) aprovado em 2018.O fundo detém cerca de 80 lotes de terreno na Amadora, avaliados em cerca de 82 milhões de euros, que estão hipotecados aos bancos.