Fusão do BBVA e Sabadell pode levar à saída de 6.000 trabalhadores e fecho de 1.250 balcões

Depois da fusão entre o CaixaBank e o Bankia, outros dois dos maiores bancos espanhóis estão agora a ponderar dar o mesmo passo. Um processo que, segundo o jornal espanhol Cinco Días , poderá ditar

29.475 colaboradores e o Sabadell com 16.890.

1.250 agências. Os dois bancos têm, no seu conjunto, 4.240 balcões.

a saída de 6.000 trabalhadores e o encerramento de mais de mil agências.A possível fusão entre o BBVA e o Sabadell está a ser estudada. Jaime Guardiola, CEO da Sabadell, afirmou que apesar de "estarmos no início das negociações e não haver decisões tomadas, estamos a fazer 'due diligence' e nas próximas semanas deveremos saber" qual o resultado destas negociações.Neste momento, a Deloitte, contratada pelo BBVA, e a PwC, escolhida pelo Sabadell, estão a fazer "due diligence" para analisarem o valor desta operação, segundo fontes citadas pelo Cinco Días, assim como é que esta fusão poderá ser feita.Apesar de esta análise ainda não está concluída, já há resultados preliminares sobre as sinergias que poderão resultar desta operação. De acordo com a publicação, estas poderão alcançar perto de 800 milhões de euros em 2023, naquele que é um valor semelhante ao que é esperado na fusão entre o CaixaBank e o Bankia (770 milhões).Parte desta redução de custos virá do encerramento de balcões e da redução das equipas. Segundo o Cinco Días, esta operação deverá ditar a saída de 6.000 funcionários. O BBVA conta comDeverá ainda levar ao fecho de, no mínimo,

Se a fusão se concretizar, será criada uma instituição financeira com cerca de 960 mil milhões de euros em activos, consolidando o segundo lugar entre bancos com origem em Espanha. Ficará mais perto do líder Santander (com forte presença internacional) e mais distante da entidade que resultou da fusão entre o Bankia e o CaixaBank, que em Portugal controla 100% do capital do BPI.