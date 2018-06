Gestão de imóveis do Novo Banco passa para empresa da Lone Star

O Novo Banco passou os cerca de nove mil imóveis que tinha sob gestão para as mãos da Hudson Advisers, uma empresa do universo Lone Star que tem sede em Dallas, Estados Unidos, avança o Público na edição desta sexta-feira.



De acordo com a publicação, o contrato de gestão prevê que o património se mantenha registado no balanço do Novo Banco, mas passe a ser gerido e rentabilizado pelo veículo texano com vista à sua venda.



"Na sequência da aquisição do Novo Banco a Lone Star contratou a Hudson Advisers para monitorizar e apoiar o plano de recuperação do banco", disse fonte oficial do Novo Banco ao Público acrescentando que o contrato proíbe "a possibilidade de transacções entre as empresas Lone Star e o Grupo Novo Banco", excepto contratos "até um valor máximo de 7,5 milhões de euros".



A passagem de património para a Hudson terá causado mal-estar na instituição, já que o acordo do banco com uma empresa ligada ao seu accionista implica o pagamento comissões e a cobrança, pela Hudson, de uma percentagem ao Novo Banco pela eventual venda posterior acima dos valores registados em balanço.



Escreve o Público que o ruído em torno da relação do banco com a Lone Star aumentou de tom quando se soube que a Hudson se mudou para o edifício da Rua Castilho onde funcionava o departamento de pessoal do ex-BES.