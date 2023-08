Goldman Sachs chega a acordo para vender uma unidade de gestão de património

O Goldman Sachs chegou à acordo com a consultora Creative Planning, para vender a unidade de gestão de património dedicada a clientes abastados, mas que não são "super-ricos", avança o Financial Times (FT), citando um comunicado do banco de investimento.





Na nota, a instituição financeira não dá conta dos termos financeiros do contrato, mas assegura que vai ficar a ganhar com o acordo. A transação deverá ficar fechada no quarto trimestre deste ano.





"Esta transação significa um progresso na execução dos objetivos e metas que delineámos no nosso ‘investor day’ em fevereiro", sublinhou citado no referido comunicado Marc Nachmann, responsável pelo departamento de gestão de património do Goldman.





Atualmente com 245 mil milhões de dólares em ativos sob gestão, o equivalente a 226,63 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual, a Creative Planning é uma consultora dedicada à gestão de património.





O seu CEO Peter Mallouk é uma espécie de "pop star" na área das finanças pessoais, tendo escrito vários livros que se tornaram populares como o "The Path: Accelerating Your Journey to Financial Freedom" (em português, e numa tradução livre, algo como "O Caminho. Acelerando a sua viagem para a liberdade financeira").



Em outubro do ano passado, o Goldman Sachs já tinha anuciado - após reportar uma queda de 43% dos lucros no terceiro trimestre de 2022 de que iria reorganizar a casa.