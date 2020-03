Governo aprova moratória de 6 meses para famílias e empresas

Com esta medida, significa que ficarão por pagar 20 mil milhões de euros neste período, conforme explicou Pedro Siza Vieira, ministro da Economia, na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros.

Esta medida para apoiar as famílias e empresas penalizadas pelo impacto do vírus é aprovada depois dos trabalhos realizados pela Associação Portuguesa de Bancos, a entidade que representa as instituições financeiras nacionais, e pelo Banco de Portugal.

Antes desta aprovação vários foram os bancos que já se mostraram disponíveis para dar estas carências de capital aos seus clientes. Foi o caso da Caixa Geral de Depósitos, Santander, BPI, Crédito Agrícola e, mais recentemente, o Bankinter.

O setor aguarda agora pela publicação legislação que enquadra a moratória, o que, segundo Mário Centeno, deverá acontecer esta semana.

Na quarta-feira, a Autoridade Bancária Europeia deu luz verde a esta solução, garantindo que esta não vai pesar nos rácios de malparado dos bancos europeus.

(Notícia em atualização.)