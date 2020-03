Start-up de Braga cria jogo para fugir de espirros e lavar as mãos

Evitar pessoas a espirrar, a tossir ou em grupo, entre outras situações de risco de contágio; recolher o maior número possível de vacinas e de máscaras para entregar a pessoas infetadas; e lavar frequentemente as mãos para proteger das ameaças que surgem no jogo que que percorre várias cidades.

É esta a experiência prometida pela start-up Magikbee no jogo didático que acaba de lançar sobre o novo coronavírus. Desenhado para todas as idades, o Vírus Fight Club pode ser descarregado de forma gratuita nas principais lojas de aplicações móveis (iOs App Store, Google Play e Amazon App Store) e jogado em smartphones e tablets.

"Educar o público e, principalmente, as crianças é essencial para minimizar situações de contágio e evitar o pânico. (…) As pessoas sentem-se impotentes em relação à pandemia e o jogo permite-lhes criar uma espécie de mundo paralelo, no qual todos podemos salvar o mundo", destaca o CEO, Hugo Ribeiro.

Esta spin-off da Universidade do Minho, que tem no portefólio a plataforma de streaming de vídeos para crianças kiddZtube, disponibiliza este jogo em várias línguas – português, inglês, chinês, espanhol, árabe, russo, japonês, francês, italiano, alemão –, garantindo ainda nesta nota de imprensa que "em breve" o jogo estará também disponível para computador.





