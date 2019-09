Governo dá luz verde à saída da CGD do Banco Comercial do Atlântico

O banco público já pode avançar com a venda da participação no cabo-verdiano Banco Comercial do Atlântico. Os moldes do processo de alienação foram publicados esta sexta-feira.

O Governo definiu os moldes da venda da participação da Caixa Geral de Depósitos (CGD) no cabo-verdiano Banco Comercial do Atlântico (BCA). Os detalhes do processo de alienação, anunciada no final de 2018 pelo banco público, foram publicados esta sexta-feira em Diário da República.





A CGD vai, assim, avançar mesmo com a venda da participação social no Banco Comercial do Atlântico, no qual detém 59%, mantendo-se em Cabo Verde através do Interatlântico - onde tem uma fatia de 71%. Uma medida que se integra na versão revista do Plano Estratégico do banco público para 2017-2020.