Governo já terá fechado estrutura do Banco de Fomento, que contará com 9 administradores e 24 diretores

A estrutura do Banco Português de Fomento já estará concluída, sendo composta por nove administradores - quatro deles executivos - e 24 diretores. Os nomes que irão ocupar os diferentes cargos na estrutura foram entregues ao Banco de Portugal, com o objetivo de avaliar se reúnem as competências e condições necessárias para o cargo. De acordo com o jornal digital Eco , a estrutura do Banco de Fomento ainda não terá chegado à Cresap, a Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, para que esta possa emitir um parecer. Segundo o diploma que regula a atividade e funcionamento do Banco de Fomento, os membros da estrutura estarão sujeitos às normas legais previstas no Estatuto do Gestor Público, o que implica que os nomes tenham de passar pela Cresap.O Eco avança os nomes de Beatriz Freitas para presidente executiva, Rui Dias para CFO, Susana Antunes, financial controller no Santander Totta, para responsável pelo risco e Tiago Simões de Almeida, até agora "head of operations" no BPI, para o cargo de administrador comercial no Banco de Fomento.Já a equipa não executiva contará com nomes como Vítor Fernandes, Carlos Epifânio, António Gonçalves, Luísa Anacoreta ou Maria do Carmo Ribeiro.