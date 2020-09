“Governo não vai inscrever um único euro no Orçamento para o Novo Banco”, diz Marques Mendes

Luís Marques Mendes afirmou, no comentário habitual de domingo à noite na SIC, que o Governo não irá inscrever no Orçamento do Estado (OE) para 2021 uma verba para injetar no Novo Banco. O Fundo de Resolução terá, segundo o comentador, que encontrar outra forma de financiamento caso precise de capital adicional.



"Como é que o Governo vai inscrever no próximo OE os 700 ou 800 milhões de euros necessários para emprestar ao Fundo de Resolução para este 'meter' no Novo Banco? E eu respondo: não vai", afirmou Marques Mendes, adiantando que o Governo se prepara "para não inscrever no OE para 2021 qualquer verba destinada a emprestar ao FR para este injetar no Novo Banco".



O Novo Banco tem pedido, todos os anos, injeções de capital ao Fundo de Resolução para repor os rácios de capital, no âmbito do mecanismo de capital contingente. Até agora, o banco liderado por António Ramalho já pediu 2,9 mil milhões de um total de 3,89 mil milhões.



"A decisão final está praticamente tomada", referiu o comentador da SIC. Nesse sentido, o fundo "vai ter de se 'financiar' ou através da banca estrangeira ou, o mais provável, através de uma linha de financiamento da UE. É mais uma novidade deste processo", rematou.



Contactado pelo Negócios, o Ministério das Finanças não comenta. Também não foi possível obter até ao momento um esclarecimento por parte do Fundo de Resolução.



