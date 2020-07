A "rede de segurança" que está perto do fim

O mecanismo de capitalização contingente foi criado com o acordo de venda do Novo Banco. Uma “rede” que pode levar o Fundo de Resolução a injetar até 3,89 mil milhões no banco até 2026. Porém, assim que o montante se esgotar, terminará também o mecanismo.

