O Fundo (de Resolução) sem fundo. Buraco já supera os 7 mil milhões

A entidade liderada por Máximo dos Santos foi criada para prestar apoio financeiro às medidas de resolução do BdP, como foi o caso do BES e Banif. No entanto, as receitas do Fundo de Resolução não têm sido suficientes para responder aos pedidos anuais de capital do Novo Banco.

O Fundo (de Resolução) sem fundo. Buraco já supera os 7 mil milhões









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.