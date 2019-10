Mais de 6.500 investidores compraram obrigações da Mota-Engil

A Mota-Engil anunciou esta segunda-feira os resultados da oferta pública de subscrição (OPS) e duas ofertas públicas de troca (OPT) no valor global de 140 milhões de euros em obrigações, que contou com a participação de mais de 6 mil investidores de retalho.



Segundo um comunicado, a construtora colocou o montante pretendido, sendo que a procura totalizou 191,47 milhões de euros, o que se situa 1,36 vezes acima do valor final da emissão e 2,55 vezes acima do valor inicial de 75 milhões de euros.

A Mota-Engil destaca que no segmento para o retalho foram dadas ordens por 6.558 investidores, sendo que estas eram suficientes para colocar todas as obrigações.

No OPS a procura válida atingiu 131,6 milhões de euros, tendo sido colocados 116,72 milhões de euros (os restantes 23,28 milhões de euros foram colados na OPT). No segmento de retalho da OPS, a maioria dos investidores (3.931) deu ordens abaixo de 5 mil euros. 581 investidores subscreveram entre 5.500 e 10 mil euros, 1.401 entre 10.500 e 100 mil euros e 66 mais de 100 mil euros.



A oferta "cumpriu com todos os objetivos estabelecidos, permitindo ao Grupo Mota-Engil refinanciar a sua atividade, diversificando fontes de financiamento, otimizando o custo médio e alargar a maturidade da dívida", refere o comunicado da companhia liderada por Gonçalo Moura Martins, explicando que aumentou o valor da oferta devido à "forte procura evidenciada" e para "acomodar o interesse do mercado".

Os títulos emitidos têm uma maturidade de cinco anos, pagam uma taxa de juro bruta de 4,375% e a subscrição mínima era de três obrigações, pelo que o investimento nunca poderia ser inferior a 1.500 euros.

O reembolso do capital ocorrerá em duas prestações: metade (250 euros por cada obrigação) em 30 de outubro de 2023 e a outra metade em 30 de outubro de 2024.

Nas duas OPS de empresas portuguesas realizadas este ano, mais de 10 mil investidores compraram obrigações da SIC e mais de 6 mil da TAP.

Ordens de 23 milhões na OPT

Além da OPS, a Mota-Engil colocou no mercado em simultâneo duas ofertas públicas de troca (OPT), destinada aos detentores de obrigações já emitidas pela construtora, que assim conseguiram subscrever os novos títulos com a entrega dos antigos. Estas incidiam sobre as obrigações que a Mota-Engil emitiu em julho de 2015 (65,9 milhões de euros) e em junho de 2018 (25 milhões de euros).

As duas ofertas receberam menos de 600 ordens no valor de 23,28 milhões de euros, pelo que uma fatia relevante dos destinatários das ofertas não aceitaram a proposta da Mota-Engil, continuando assim com os títulos antigos em carteira.

Por cada Obrigação Mota-Engil 2020 a empresa paga uma das novas obrigações (Obrigação Mota-Engil 2024), além de um prémio em numerário de 5,04 euros. Por cada Obrigação Mota-Engil 2021 serão entregues 20 Obrigações Mota-Engil 2024 e um prémio em numerário no valor de 169 euros.





Além desta contrapartida, os detentores de obrigações já emitidas que aceitaram a oferta recebem os juros corridos desde o último pagamento: 4,71 euros por cada obrigação Mota-Engil 2020 e 127,36 euros por cada Obrigação Mota-Engil 2021.