"Guerra terá impacto na economia europeia e poderá ter no BCP"

"A guerra na Ucrânia terá implicações no aumento do preço da energia à escala global, que afetam a economia europeia e mundial", e por arrasto a portuguesa.O alerta é do CEO do BCP, que na apresentação de resultados do banco admitiu que a instituição financeira que lidera pode sofrer: "A guerra terá impacto na atividade económica e poderá ter no BCP", afirmou.O presidente executivo do Millennium salienta no entanto que do ponto de vista das relações comerciais diretas, Portugal "não tem grande relação nem com a Ucrânia nem com a Rússia" e que por isso "não é tema que cause grande apreensão".Já a economia polaca, onde o BCP tem um banco, é um caso diferente: "A Polónia tem uma maior dependência energética da Rússia", alertou. Miguel Maya salienta por outro lado que "nos restantes setores não tem um peso tão relevante, mas não é uma dependência disruptiva". "Ainda assim", realça, "a economia polaca deverá crescer".