Houve uma versão distinta da mensagem, que não fazia referência às "notícias falsas", mas apelava a que quem não tivesse recebido os boletins de voto contactasse a comissão eleitoral do Montepio.



Contactada pelo Negócios, a associação mutualista presidida por António Tomás Correia, candidato pela Lista A, disse desconhecer o envio de qualquer mensagem escrita aos associados com o incentivo ao voto e com críticas a notícias de televisões e jornais. A assessoria de imprensa do Montepio Geral - Associação Mutualista adiantou, também, não ter concedido o acesso a bases de dados a qualquer das três listas candidatas à eleição de 7 de Dezembro.



"Tivemos conhecimento dessas mensagens mas naturalmente nada temos a ver com elas, até porque quem as enviou terá tido acesso à base de dados dos associados da AMMG, o que não é o nosso caso", respondeu ao Negócios António Godinho, candidato a presidente do Montepio pela Lista C.



Contudo, Godinho aponta o dedo, ainda que indirectamente: "De resto, o seu conteúdo denuncia a origem".



António Tomás Correia – que, na sexta-feira, viu o Montepio referido em três notícias em três telejornais da noite (RTP1, SIC e TVI) – tem criticado o surgimento destas notícias, dizendo que os concorrentes estão na sua origem.



A Lista B, liderada por Fernando Ribeiro Mendes, optou por não comentar.



As eleições no Montepio, que se realizam a cada três anos, são sempre envolvidas em polémica e há sempre críticas ao seu desenrolar. A comissão eleitoral, que é composta pelos membros da mesa da assembleia da mutualista e pelos mandatários da candidaturas, fez um comunicado, a 13 de Novembro, em que repudiava "todas as formas de publicidade e propaganda efectuadas sob o anonimato que se [destinassem] meramente a denegrir os candidatos".

