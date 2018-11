Auditoria especial e análise à governação: os poderes da ASF sobre o Montepio

A determinação de uma auditoria especial, a realização de uma análise ao sistema de governação e a verificação da relação entre a mutualista e os seus associados: estes são alguns poderes que, por decisão do Governo, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) passou a ter desde terça-feira, 27 de Novembro, sobre o Montepio.

O Código das Associações Mutualistas, que entrou em vigor em Julho, deixava um prazo praticamente até ao final do ano para que os serviços do Governo (Segurança Social) fizessem a análise necessária para determinar quais as mutualistas de maior dimensão que ficavam sob a alçada da ASF. E esse mesmo Código indicava que os poderes totais da ASF – com as exigências que faz ao sector segurador – só entrariam em vigor 12 anos depois. Até lá, haveria um período de transição em que a autoridade já tem poderes. E esse período começou a partir do momento em que foi assinado o despacho do Governo.

"Exigir a realização de auditorias especiais por entidade independente, por si designada, a expensas da associação mutualista auditada", é um dos poderes que a ASF passa a ter relativamente ao Montepio Geral – Associação Mutualista, mas também ao Montepio Nacional da Farmácia Associação de Socorros Mútuos (Monaf), de acordo com os poderes descritos no referido Código. Também pode realizar inspecções para a recolha de informação.

Não são, de todo, os únicos poderes: a autoridade actualmente presidida por José Almaça pode exigir que as duas entidades apresentem um plano detalhado, onde seja indicado quais as fases com que esperam vir a adaptar-se às novas regras de supervisão. Ao longo do tempo, a ASF pode vir a verificar o cumprimento do plano e até encurtar o período de transição, dos actuais 12 anos.

A ASF também poderá "analisar o sistema de governação e os riscos a que as associações mutualistas estão ou podem vir a estar expostas e a sua capacidade para avaliar esses riscos", bem como verificar como actuam as mutualistas na relação com os seus associados, na subscrição dos produtos mutualistas.



Governo continua presente



O supervisor dos seguros passa a ter responsabilidade sobre duas entidades na parte financeira, mas a tutela continua a ser do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, que, até aqui, tem vindo a acumular essas duas funções. O mesmo Ministério continua, aliás, a ser o responsável de todas as restantes mutualistas de menor dimensão, que é a esmagadora maioria.



Ao longo deste período de transição, de 12 anos, haverá uma comissão de acompanhamento em que o Governo continuará presente. Essa comissão é representada pela mutualista, pela ASF, mas também conta com membros do Ministério do Trabalho e do Ministério das Finanças. Esta comissão vai seguir a forma como o novo supervisor aplica os requisitos exigidos às mutualistas.