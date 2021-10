Havia 19,2 mil milhões de euros em moratória no fim do regime

Esta variação, diz, "reflete as reduções de 8,7 mil milhões de euros nos empréstimos concedidos a particulares e de 8,1 mil milhões de euros nos empréstimos a sociedades não financeiras, e resulta do término da moratória pública a 30 de setembro de 2021. Esta evolução prolongar-se-á pelo mês de outubro, uma vez que algumas instituições só registam o fim destas moratórias após o final de setembro".



"Os dados hoje publicados indicam que, no final de setembro de 2021, o montante global de empréstimos abrangidos por moratórias era de 19,2 mil milhões de euros, menos 17,2 mil milhões do que em agosto", refere o regulador no comunicado.Esta variação, diz, "reflete as reduções de 8,7 mil milhões de euros nos empréstimos concedidos a particulares e de 8,1 mil milhões de euros nos empréstimos a sociedades não financeiras, e resulta do término da moratória pública a 30 de setembro de 2021. Esta evolução prolongar-se-á pelo mês de outubro, uma vez que algumas instituições só registam o fim destas moratórias após o final de setembro".

A banca tinha 19,2 mil milhões de empréstimos em moratória no final de setembro, quando terminou o regime criado para apoiar as famílias e empresas mais penalizadas pela pandemia de covid-19. Os dados foram divulgados esta sexta-feira pelo Banco de Portugal.

No final de setembro, o montante de empréstimos dos particulares abrangidos por moratórias era de 5,4 mil milhões de euros, correspondendo a 4,2% do total de empréstimos dos particulares (que compara com 11,1% em agosto).



Já os empréstimos das sociedades não financeiras em moratória totalizavam 13,4 mil milhões de euros, correspondendo a 17,6% dos seus empréstimos (que compara com 28,5% em agosto). O setor do alojamento e restauração continuava a ser o setor com maior proporção de empréstimos em moratória. Em setembro, 37,1% do montante de empréstimos concedidos a este setor encontrava-se em moratória, menos 17,8 pontos percentuais do que em agosto.





Nos setores mais vulneráveis, existiam, em setembro, 16,5 mil empresas abrangidas por moratórias. O montante de empréstimos com pagamento suspenso era de 5,3 mil milhões de euros, o que representa uma diminuição de 2,9 mil milhões de euros face a agosto.





