Montante de créditos em moratória cai para 41,9 mil milhões de euros em março

O montante de créditos em moratória "encolheu" para 41,9 mil milhões de euros no mês de março. Os dados foram divulgados esta sexta-feira, 30 de abril, pelo Banco de Portugal.

"Os dados hoje publicados indicam que, no final de março de 2021, o montante global de empréstimos abrangidos por moratórias era de 41,9 mil milhões de euros, menos 3,7 mil milhões do que em fevereiro", refere a entidade liderada por Mário Centeno.





"uma prorrogação das moratórias apenas num quadro de flexibilização das autoridades europeias". Já Vinay Pranjivan, economista da Deco, afirmou que, "se o contexto o permitir, e estamos a falar do contexto nacional e europeu, seria muito importante prolongar as moratórias por um tempo determinado".

Esta variação, refere, "resulta, principalmente, do decréscimo dos empréstimos concedidos a particulares que diminuíram 2,7 mil milhões de euros. Destes últimos, destacaram-se os empréstimos com a finalidade habitação, cujo término da moratória privada com efeitos em março e abril justifica a quase totalidade desta redução".A moratória para o crédito hipotecário da Associação Portuguesa de Bancos (APB) terminou no final de março. Já a do consumo só expira em junho. Por outro lado, a moratória legal termina, na sua maioria, no final de setembro.O Banco de Portugal passou a divulgar no último dia de cada mês os dados atualizados para os créditos em moratória. Em fevereiro, o regulador indicou que a banca tinha 45,6 mil milhões de empréstimos neste regime, abaixo do pico atingido em setembro do ano passado, de 48,1 mil milhões de euros.O Parlamento aprovou recentemente, na generalidade, uma proposta do PCP para prolongar as moratórias por mais seis meses. No entanto, o setor alerta que, a avançar-se com uma extensão, terá de ser dentro do enquadramento europeu.Fernando Faria de Oliveira, presidente da APB, disse na comissão de Orçamento e Finanças que(Notícia atualizada com mais informação.)