HSBC aposta na IA após alegada fraude de Filomeno dos Santos

O banco HSBC recorreu a Inteligência Artificial enquanto forma mais rápida e mais barata de combate ao crime financeiro, designadamente para identificar situações de lavagem de dinheiro, fraudes e financiamento de terrorismo.

O Financial Times (FT) escreve que os maiores bancos europeus avaliam a possibilidade de incorporar software de IA da Quantexa, uma start-up britânica, com o objectivo de mapear a vasta informação dos seus clientes e respectivas transacções e contrapor a mesma face aos dados acessíveis ao público enquanto forma de identificação de actividades suspeitas.

Ao longo dos últimos anos, muitos bancos europeus têm sido alvo de coimas por falharem na identificação de actividades ilícitas relacionadas com contas mantidas nessas instituições. O recurso à IA corresponde a um esforço para identificar acções suspeitas de forma mais eficiente e barata do que através das tradicionais equipas de observância das regras.





O FT nota que, segundo dados da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido, os bancos com actividade no país despendem 5 mil milhões de libras (5,73 mil milhões de euros) por ano no combate ao crime financeiro.