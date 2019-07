Terminado o prazo, o Ministério Público continua à espera de respostas das autoridades suíças, com quem está a cooperar no âmbito deste caso. Em causa estão documentos que foram apreendidos nas sedes de várias empresas do Grupo Espírito Santo (GES) que operavam na Suíça. As autoridades suíças estão também responsáveis por realizar audições a alguns antigos funcionários do GES e do Banque Privée Espírito Santo, que são cidadãos suíços.



Na falta destas informações, o diretor do DCIAP decidiu voltar a adiar o prazo das investigações. "Por despacho de 8 de julho de 2019, o atual diretor do DCIAP, na consideração de ser essencial, para que o inquérito cumpra a sua finalidade de descoberta da verdade, a recolha de todos os elementos de prova indispensáveis a permitir concluir pela ocorrência ou não dos factos objeto do mesmo, entendeu que tal ainda não se verifica no atual estado da investigação do designado processo Universo Espírito Santo", refere a nota enviada pela PGR às redações.



E acrescenta: "Entendeu ainda que, não obstante as diligências adequadas para esse efeito já se encontrarem há muito em execução, os seus resultados, ainda que na maioria já obtidos, o não estão na totalidade, atendendo designadamente ao facto de tal depender de cooperação judiciária internacional não integralmente satisfeita, pese embora as persistentes iniciativas desenvolvidas pelos magistrados titulares do inquérito".



O DCIAP decidiu, assim, fixar "o prazo de três meses, contados a partir da devolução dos elementos probatórios em poder das autoridades suíças e apreendidos à ordem dos autos, para a conclusão do inquérito".



A investigação ao Universo Espírito Santo foi iniciada em 2014, no mesmo ano em que o GES colapsou. A equipa de investigação conta com 31 elementos, liderados pelo procurador José Ranito, que investigam as condições que determinaram a resolução do Banco Espírito Santo (BES) e a insolvência da Espírito Santo International, da Rioforte, da ES Control, da ESFIL e da Espírito Santo Financial Group. São ainda investigadas as liquidações da Banque Privée Espírito Santo, na Suíça, do ES Bank of Panama e do ES Bankers Dubai.



O processo tem 41 arguidos, incluindo o antigo presidente do BES, Ricardo Salgado. Ao processo principal estão apensos outros 252 e foram já feitas 111 buscas, em Portugal, Espanha, Macau e Suíça. A equipa de investigadores suspeita da prática de crimes de burla qualificada, falsificação de documentos, corrupção ativa e passiva no setor privado, corrupção com prejuízo no comércio internacional, branqueamento de capitais, infidelidade e associação criminosa.



Notícia atualizada às 17h22 com mais informação.

