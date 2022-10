Israelitas da eToro adquirem plataforma com ADN português

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A plataforma de investimento eToro comprou o empresa de gestão de ferramentas de portefólios de ativos, Bullsheet, uma companhia com ADN português fundada pelos primos Filipe Sommer e João Ramalho Carlos, segundo o comunicado enviado ao Negócios. A empresa israelita não adiantou os detalhes financeiros do acordo.

Tanto Filipe Sommer como João Ramalho Carlos eram utilizadores da eToro e fizerem parte do programa de investidores desenvolvido pela plataforma. Entretanto 20 meses depois fundaram a Bullsheet. A plataforma fornece ferramentas para analisar a diversificação do portefólio de investimento, entre outras.

"A história da Bullsheet é um bom exemplo de talento e paixão na comunidade global eToro", considera Yoni Assia, cofundador e CEO da multinacional israelita.



"O João e o Filipe criaram a Bullsheet para partilhar as ferramentas que desenvolveram como utilizadores do eToro com outros utilizadores. Estamos entusiasmados por acolhê-los na equipa eToro", acrescenta.

Além da aquisição, os dois primos integraram a equipa de desenvolvimento de produtos da eToro. O calendário da Bullsheet já está integrado dentro da plataforma e em breve será lançado um "feed" com notícias de mercados assim como a ferramenta de gestão de investimento "after hours" do funcionamento de mercado.